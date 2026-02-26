ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні та з "зацілованими" губами: зірка серіалу "Бріджертони" прийшла на прем’єру

У Лондоні відбулася презентація другої частини 4 сезону телесеріалу «Бріджертони» і на червоній доріжці з’явилася 28-річна акторка Єрін Ха, яка у цьому сезоні стала головною героїнею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єрін Ха

Єрін Ха / © Associated Press

Дівчина прийшла на захід у золотій короткій сукні від Louis Vuitton із жакардової тканини у квітковий візерунок та прикрашену ґудзиками. Також Єрін розпустила волосся і зробила лаконічну зачіску, взула чоботи на підборах та додала до образу оригінальні серезки з ланцюжками та камінням.

Єрін Ха / © Associated Press

Єрін Ха / © Associated Press

Та особливу увагу привернув макіяж акторки, адже попри те, що він був дуже лаконічним і ніжним, губи вона нафарбувала у трендовому стилі з так званим ефектом «зацілованих» губ. Річ у тім, що візажист нафарбував губи акторки рум’яним відтінком, а краї розтушував, тому ця техніка так і називається.

Єрін Ха / © Associated Press

Єрін Ха / © Associated Press

Також з Єрін Ха на заході з’явився її колега по серіалу 37-річний актор Люк Томпсон, який зіграв її коханого Бенедикта Бріджертона. На червоній доріжці Люк позував фотографам у монохромному образі.

Єрін Ха та Люк Томпсон / © Associated Press

Єрін Ха та Люк Томпсон / © Associated Press

Нагадаємо, що на прем’єру у Парижі акторка прийшла у вишуканій кастомній сукні від Prada. Вбрання було з довгим шлейфом, галтером та декороване кристалами.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie