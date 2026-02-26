- Дата публікації
У золотій сукні та з "зацілованими" губами: зірка серіалу "Бріджертони" прийшла на прем’єру
У Лондоні відбулася презентація другої частини 4 сезону телесеріалу «Бріджертони» і на червоній доріжці з’явилася 28-річна акторка Єрін Ха, яка у цьому сезоні стала головною героїнею.
Дівчина прийшла на захід у золотій короткій сукні від Louis Vuitton із жакардової тканини у квітковий візерунок та прикрашену ґудзиками. Також Єрін розпустила волосся і зробила лаконічну зачіску, взула чоботи на підборах та додала до образу оригінальні серезки з ланцюжками та камінням.
Та особливу увагу привернув макіяж акторки, адже попри те, що він був дуже лаконічним і ніжним, губи вона нафарбувала у трендовому стилі з так званим ефектом «зацілованих» губ. Річ у тім, що візажист нафарбував губи акторки рум’яним відтінком, а краї розтушував, тому ця техніка так і називається.
Також з Єрін Ха на заході з’явився її колега по серіалу 37-річний актор Люк Томпсон, який зіграв її коханого Бенедикта Бріджертона. На червоній доріжці Люк позував фотографам у монохромному образі.
Нагадаємо, що на прем’єру у Парижі акторка прийшла у вишуканій кастомній сукні від Prada. Вбрання було з довгим шлейфом, галтером та декороване кристалами.