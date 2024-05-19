У золотій сукні від Louis Vuitton: Кейт Бланшетт виблискувала на доріжці в Каннах

55-річна австралійська акторка презентувала новий фільм "Чутки" на міжнародному кінофестивалі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт мала розкішний вигляд в золотій сукні Louis Vuitton з драпіруванням на грудях і невеликим шлейфом, що переливалася під спалахами фотокамер.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Бланшетт доповнила лук гостроносими золотими туфлями на підборах, зібрала біляве волосся в зачіску і одягла сережки-висячки, з розсипом діамантів. У неї на обличчі був легкий вечірній макіяж, що підкреслює пишні вії та трохи губи.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Комедія "Чутки" написана та знята Гаєм Меддіном, Еваном Джонсоном та Галеном Джонсоном з Кейт Бланшетт та Алісією Вікандер у головних ролях. У фільмі розповідається про сімку лідерів найбагатших ліберальних демократій світу на щорічному саміті G7 після того, як вони заблукали в лісі і зіткнулися з небезпекою, намагаючись підготувати попередню заяву щодо глобальної кризи.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували розкішний образ Демі Мур у сукні кольору морської хвилі у Каннах.

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