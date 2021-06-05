У золотій сукні від Versace: Лілі Олдрідж продемонструвала розкішний образ

Знаменитість відвідала світський захід у Мілані.

35-річна американська топмодель і колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж відвідала захід організований італійським ювелірним брендом Bvlgari.

Світський захід выдбувався у Мілані і на ньому була представлена нова колекція Bvlgari — Magnifica 2021. Для гостей організували фотоколл, вечерю і концерт, на якому виступив Андреа Бочеллі.

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Лілі з'явилася в ефектній золотій сукні від Versace без бретелей. Вбрання був фасону "рибка" через що виграшно підкреслював фігуру супермоделі, а також сукню прикрашала вишивка золотими паєтками і бісером.

Волосся Лілі було укладене в легкі хвилі, на обличчі візажисти зробили їй вечірній макіяж із золотими тінями, а шию та руки моделі прикрашали коштовності від Bvlgari.

Лілі Олдрідж / Getty Images

До речі, нова колекція ювелірного бренду присвячена безстрашним жінкам, які сміливо йдуть до своїх мрій і домагаються будь-яких цілей. І кожна з них унікальна, як і дорогоцінні камені, використовувані в прикрасах.

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