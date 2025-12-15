ТСН у соціальних мережах

У золотій сукні з акцентом на бюсті: британська акторка на прем’єрі фільму "Анаконда"

Тенді Ньютон мала гарний вигляд на заході у Лос-Анджелесі.

Тенді Ньютон

Тенді Ньютон / © Associated Press

Тенді Ньютон відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру фільму «Анаконда», у якому вона зіграла.

Акторка вийшла на червону доріжку в ефектному образі. На ній було екстравагантне золотисте вбрання з колекції бренду Wiederhoeft сезону весна-літо 2026. Воно складалося з корсетного верху на бретельках і спідниці максі із золотими ґудзиками, які від колін були розстебнуті.

Тенді Ньютон / © Associated Press

Тенді Ньютон / © Associated Press

Головним акцентом у її образі було відверте гарне декольте, ліф якого був прикрашений золотим драпуванням.

Тенді Ньютон / © Associated Press

Тенді Ньютон / © Associated Press

Аутфіт Ньютон доповнила босоніжками-гладіаторами на підборах і золотим клатчем-футляром. У неї була зібрана зачіска, вечірній макіяж і золоті прикраси.

Тенді Ньютон / © Associated Press

Тенді Ньютон / © Associated Press

