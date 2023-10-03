У золотій сукні з бісером та декольте: акторка Ель Феннінг вийшла на подіум у Парижі

Це шоу Le Defile – Walk Your Worth – відбувається у Франції ще рік.
Акторка фільму "Малефісента" — Ель Феннінг — взяла участь у дефілі бренду L'Oreal, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
На подіум вона вийшла в золотому довгому вбранні повністю розшитому лелітками та бісером. Через те, що сукня була прозорою, створювався так званий "голий" ефект.
Також у сукні Ель було глибоке декольте-гойдалка. А ось доповнила вона образ золотими босоніжками зачіскою з легкими хвилями та лаконічним легким макіяжем.
Нагадаємо, на подіумі L'Oreal до Ель Фаннінг приєдналися також Кендалл Дженнер, Віола Девіс та Єва Лонгорія.
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