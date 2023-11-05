Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У золотій сукні з блискітками: Катерина Бужинська у розкішному луку похизувалася сексуальним декольте

У золотій сукні з блискітками: Катерина Бужинська у розкішному луку похизувалася сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
305
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У золотій сукні з блискітками: Катерина Бужинська у розкішному луку похизувалася сексуальним декольте

Катерина Бужинська

Артистка заінтригувала новою композицією.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому звучить уривок її нової пісні "Поцілуй мене так", яку вона зовсім скоро запрем'єрить. Шанувальники заінтриговані.

На відео артистка постала у золотій обтислій сукні з блискітками, прозорою спиною і невеликим шлейфом. Але головним акцентом в аутфіті Бужинської було відверте декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.

Катерина зробила високий хвіст, вечірній макіяж і завершила ефектний образ розкішними прикрасами.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала образ у червоній сукні з декольте та розрізом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
305
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація