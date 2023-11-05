У золотій сукні з блискітками: Катерина Бужинська у розкішному луку похизувалася сексуальним декольте

Артистка заінтригувала новою композицією.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому звучить уривок її нової пісні "Поцілуй мене так", яку вона зовсім скоро запрем'єрить. Шанувальники заінтриговані.
На відео артистка постала у золотій обтислій сукні з блискітками, прозорою спиною і невеликим шлейфом. Але головним акцентом в аутфіті Бужинської було відверте декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.
Катерина зробила високий хвіст, вечірній макіяж і завершила ефектний образ розкішними прикрасами.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала образ у червоній сукні з декольте та розрізом.
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