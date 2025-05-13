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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні з чорним бантом: красива Єва Лонгорія на відкритті Каннського кінофестивалю

50-річна акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці кутюрне вбрання від бренду Tamara Ralph.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Сьогодні, 13 червня, на Лазуровому узбережжі стартував один з найочікуваніших кінематографічних марафонів року — 78-й Каннський кінофестиваль.

У день відкриття на червоній доріжці з'явилася чарівна Єва Лонгорія. Акторка обрала для своєї появи сукню з кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Tamara Ralph.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання складалося з двох контрастних фактур: золотистого металу та оксамитових чорних вставок по боках. Сукня була без бретельок і мала ззаду великий чорний бант, який переходив у довгий шлейф, хоча, мабуть, недостатньо довгий, щоб порушити новий дрескод заходу.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Аутфіт Лонгорія доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах. У неї було укладання з голлівудськими локонами, вечірній макіяж із акцентом на довгих пишних віях та молочний манікюр.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Лук Єва завершила розкішним комплектом золотих прикрас у вигляді листя: сережками, намистом і каблучкою.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Нагадаємо, Єва Лонгорія напередодні кінофестивалю продемонструвала у готелі в Каннах красивий образ у молочній сукні з паєтками, з тонкими бретельками і пікантним декольте.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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