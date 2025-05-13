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У золотій сукні з чорним бантом: красива Єва Лонгорія на відкритті Каннського кінофестивалю
50-річна акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці кутюрне вбрання від бренду Tamara Ralph.
Сьогодні, 13 червня, на Лазуровому узбережжі стартував один з найочікуваніших кінематографічних марафонів року — 78-й Каннський кінофестиваль.
У день відкриття на червоній доріжці з'явилася чарівна Єва Лонгорія. Акторка обрала для своєї появи сукню з кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Tamara Ralph.
Вбрання складалося з двох контрастних фактур: золотистого металу та оксамитових чорних вставок по боках. Сукня була без бретельок і мала ззаду великий чорний бант, який переходив у довгий шлейф, хоча, мабуть, недостатньо довгий, щоб порушити новий дрескод заходу.
Аутфіт Лонгорія доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах. У неї було укладання з голлівудськими локонами, вечірній макіяж із акцентом на довгих пишних віях та молочний манікюр.
Лук Єва завершила розкішним комплектом золотих прикрас у вигляді листя: сережками, намистом і каблучкою.
Нагадаємо, Єва Лонгорія напередодні кінофестивалю продемонструвала у готелі в Каннах красивий образ у молочній сукні з паєтками, з тонкими бретельками і пікантним декольте.