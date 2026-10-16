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- Шоу-бізнес
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У золотій сукні з чорним мереживом: Дженна Ортега викликала фурор образом на прем’єрі
Прем’єра в британській столиці запам’яталася не лише кіноподією, а й ефектним виходом знаменитості.
24-річна голлівудська висхідна зірка Дженна Ортега вийшла цього тижня на червону доріжку, оскільки в межах Лондонського кінофестивалю публіці презентували картину «Клара і Сонце». У фільмі акторка виконала головну роль, тому до неї під час заходу була прикута основна увага публіки.
Ортега одягла золоту шовкову сукню від бренду Torlowei у білизняному стилі. Вишуканості вбранню додавав контрастний декор — чорне мереживо, що було хаотично пришите на сукні.
Акторка доповнила лук головним убором — мереживним чепчиком у тон вбрання. Також Дженна зробила вишуканий макіяж у коричневій гамі і додала ластовиння.
У фільмі з Дженою також зіграла Емі Адамс. Акторка обрала для заходу чорно-білу сукню від бренду Georges Chakra з креативними складками у верхній частині.
«Клара і сонце» — це науково-фантастичний фільм-антиутопія режисера Тайки Вайтіті за сценарієм Дахві Валлера, заснований на однойменному романі Кадзуо Ішіґуро 2021 року.