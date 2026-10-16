У золотій сукні з чорним мереживом: Дженна Ортега викликала фурор образом на прем’єрі

Дженна Ортега / © Associated Press

Реклама

24-річна голлівудська висхідна зірка Дженна Ортега вийшла цього тижня на червону доріжку, оскільки в межах Лондонського кінофестивалю публіці презентували картину «Клара і Сонце». У фільмі акторка виконала головну роль, тому до неї під час заходу була прикута основна увага публіки.

Дженна Ортега / © Associated Press

Ортега одягла золоту шовкову сукню від бренду Torlowei у білизняному стилі. Вишуканості вбранню додавав контрастний декор — чорне мереживо, що було хаотично пришите на сукні.

Реклама

Дженна Ортега / © Associated Press

Акторка доповнила лук головним убором — мереживним чепчиком у тон вбрання. Також Дженна зробила вишуканий макіяж у коричневій гамі і додала ластовиння.

Реклама

Дженна Ортега / © Associated Press

У фільмі з Дженою також зіграла Емі Адамс. Акторка обрала для заходу чорно-білу сукню від бренду Georges Chakra з креативними складками у верхній частині.

Дженна Ортега і Емі Адамс / © Associated Press

«Клара і сонце» — це науково-фантастичний фільм-антиутопія режисера Тайки Вайтіті за сценарієм Дахві Валлера, заснований на однойменному романі Кадзуо Ішіґуро 2021 року.

Дженна Ортега, Емі Адамс, Тайка Вайтіті / © Associated Press

Новини партнерів