- Категорія
- Шоу-бізнес
У золотій сукні з декольте до пупка: дівчина Леонардо Ді Капріо у гламурному луку позувала на івенті
Вітторія Черетті у розкішному вбранні від Gucci сяяла на галавечорі.
27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала гостею галавечора LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході відзначили діячів за їхні досягнення у кіноіндустрії, моді та сучасному мистецтві.
Перед фотографами красуня постала у гламурному аутфіті, у якому була схожою на струнку досконалу статую богині. На ній була золота сукня по фігурі з галтером, американською проймою і глибоким декольте аж до пупка від Gucci.
Дівчина також продемонструвала свою оголену спину.
Черетті зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду одне пасмо, зробила ніжний макіяж і молочний манікюр. Вуха модель прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — золотими браслетами і каблучкою з діамантами.
Нагадаємо, Вітторія Черетті білою кокетливою мінісукнею підкреслила стрункі ноги.