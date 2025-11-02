ТСН у соціальних мережах

У золотій сукні з декольте до пупка: дівчина Леонардо Ді Капріо у гламурному луку позувала на івенті

Вітторія Черетті у розкішному вбранні від Gucci сяяла на галавечорі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Associated Press

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала гостею галавечора LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході відзначили діячів за їхні досягнення у кіноіндустрії, моді та сучасному мистецтві.

Перед фотографами красуня постала у гламурному аутфіті, у якому була схожою на струнку досконалу статую богині. На ній була золота сукня по фігурі з галтером, американською проймою і глибоким декольте аж до пупка від Gucci.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Associated Press

Дівчина також продемонструвала свою оголену спину.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Associated Press

Черетті зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду одне пасмо, зробила ніжний макіяж і молочний манікюр. Вуха модель прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — золотими браслетами і каблучкою з діамантами.

Нагадаємо, Вітторія Черетті білою кокетливою мінісукнею підкреслила стрункі ноги.

