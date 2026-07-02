У золотій сукні з декольте до пупка: співачка Келлі Роуленд вразила розкішним образом на премії

Келлі Роуленд / © Associated Press

Реклама

Американська співачка, акторка та одна з засновниць гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи артистка обрала розкішну золоту сукню максі, повністю розшиту мерехтливими лелітками й бісером, яку спеціально для цієї події створив бренд Valdrin Sahiti. Головним акцентом вбрання стало глибоке декольте до пупка з драпуванням.

Келлі Роуленд / © Associated Press

Сукня також мала американську пройму і відкривала плечі та спину зірки. У цьому вбранні Келлі мала стрункий та ефектний вигляд.

Реклама

Келлі Роуленд / © Associated Press

Свій аутфіт співачка доповнила пишною зачіскою з кучерями, макіяжем із золотими тінями та чорними стрілками, а також нюдовим манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — масивними золотими каблучками з діамантами та широким золотим браслетом до тону від Alexis Bittar.

Новини партнерів