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- Шоу-бізнес
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У золотій сукні з декольте до пупка: співачка Келлі Роуленд вразила розкішним образом на премії
Артистка продемонструвала на заході одне з найефектніших вбрань.
Американська співачка, акторка та одна з засновниць гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи артистка обрала розкішну золоту сукню максі, повністю розшиту мерехтливими лелітками й бісером, яку спеціально для цієї події створив бренд Valdrin Sahiti. Головним акцентом вбрання стало глибоке декольте до пупка з драпуванням.
Сукня також мала американську пройму і відкривала плечі та спину зірки. У цьому вбранні Келлі мала стрункий та ефектний вигляд.
Свій аутфіт співачка доповнила пишною зачіскою з кучерями, макіяжем із золотими тінями та чорними стрілками, а також нюдовим манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — масивними золотими каблучками з діамантами та широким золотим браслетом до тону від Alexis Bittar.