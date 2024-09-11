У золотій сукні з декольте: Лілі Коллінз на прем'єрі "Емілі в Парижі" у Римі

Цього разу Netflix вирішили розділити сезон із 10 серій на дві частини, тому перші п'ять серій з'явилися на стримінгу 15 серпня, а решта п'ять вийдуть 12 вересня.

Акторка Лілі Коллінз прибула на прем'єру серіалу "Емілі в Парижі", яка відбулася у Римі. Захід був присвячений виходу другої частини четвертого сезону серіалу.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Дівчина позувала перед фотографами у розкішній золотій сукні з віскози в рубчик від Модного дому Schiaparelli, яку той презентував у колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання прикрашали незвичайні золоті бретельки, високий розріз на спідниці та глибоке декольте.

Також сукня мала голу спину, а доповнила вона її безліччю браслетів і оксамитовими мюлями на підборах.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Вже традиційно Лілі позувала перед камерами з колегою за серіалом — акторкою Ешлі Парк, яка цього разу вибрала чорну довгу сукню з торочкою з бісеру, яку носила в поєднанні з високими рукавичками.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що під час прем'єри першої частини четвертого сезону Лілі сяяла перед камерами в гламурній сукні від бренду Armani Privé з лелітками та баскою.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

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