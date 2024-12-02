У золотій сукні з декольте та розрізом: Лілі Коллінз на прем'єрі мюзиклу в Лондоні

Акторка обрала дуже гламурне вбрання від відомого бренду.
Через 18 років після прем'єри фільму "Диявол носить Prada", в якому зіграли такі голлівудські суперзірки як Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант, з'явилася нова версія цієї історії. За мотивами цього знаменитого фільму у Лондоні поставили мюзикл, головну роль у якому зіграє акторка Ванесса Вілльямс.
Світова прем'єра мюзиклу відбулася першого дня зими — 1 грудня — у Лондоні. Гостею заходу стала акторка Лілі Коллінз відома за серіалом "Емілі в Парижі".
Дівчина вийшла на червону доріжку в гламурній довгій вечірній сукні від Модного дому Vivienne Westwood. Це була довга сукня зі стразами, опущеними плечима та драпуванням. Також спідницю вбрання прикрашав дуже високий розріз, що відкриваа ноги і дозволяв розглянути її лаконічні босоніжки на підборах Manolo Blahnik. Прикраси вона носила від Cartier.
Вбрання Лілі дуже нагадало лук іншої зірки — Марго Роббі, яка зовсім нещодавно вперше стала мамою. Акторка у сукні вийшла на червону доріжку на своїй батьківщині в Австралії — вона відвідала церемонію вручення нагород Aacta Awards.
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