У золотій сукні з декольте у формі серця: Адріана Ліма на вечірці Victoria's Secret

Колишні "ангели" Victoria's Secret знову сяяли на рожевій доріжці під час заходу білизняного бренду в Нью-Йорку.

Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Лілі Олдрідж та Тейлор Гілл прибули на вечірку, щоб відсвяткувати перезапуск шоу Prime Victoria's Secret The Tour 2023, реліз якого заплановано на 26 вересня.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

За чотири роки, що минули від моменту останнього шоу Victoria's Secret, бренд розширив розмірний ряд, розробив бюстгальтери для годування грудьми та мастектомії, а також запустив кампанію за участю жінок, відомих своїми здобутками, а не формами.

Тейлор Гілл / Фото: Associated Press

Тим не менш, безліч відомих моделей знову з'являться на шоу — це Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Ліла Мосс і Наомі Кемпбелл і всі перераховані вище екс"ангели" бренду.

Лілі Олдрідж / Фото: Associated Press

42-річна Адріана Ліма, яка за роки своєї відсутності на подіумі, встигла народити третю дитину вийшла на рожеву доріжку у чорно-золотій сукні на тонких бретельках і з корсетом у формі серця. Адріана розпустила довге волосся і розчесала по проділом, а також зробила вечірній макіяж.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Лімі було лише 17 років, коли вона брала участь у своєму першому показі Victoria's Secret 1999 року. Наступного року, у 18, вона підписала контракт із брендом і завдяки ньому здобула популярність та успіх.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

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