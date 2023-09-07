У золотій сукні з декольте у формі серця: Адріана Ліма на вечірці Victoria's Secret

Колишні "ангели" Victoria's Secret знову сяяли на рожевій доріжці під час заходу білизняного бренду в Нью-Йорку.
Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Лілі Олдрідж та Тейлор Гілл прибули на вечірку, щоб відсвяткувати перезапуск шоу Prime Victoria's Secret The Tour 2023, реліз якого заплановано на 26 вересня.
За чотири роки, що минули від моменту останнього шоу Victoria's Secret, бренд розширив розмірний ряд, розробив бюстгальтери для годування грудьми та мастектомії, а також запустив кампанію за участю жінок, відомих своїми здобутками, а не формами.
Тим не менш, безліч відомих моделей знову з'являться на шоу — це Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Ліла Мосс і Наомі Кемпбелл і всі перераховані вище екс"ангели" бренду.
42-річна Адріана Ліма, яка за роки своєї відсутності на подіумі, встигла народити третю дитину вийшла на рожеву доріжку у чорно-золотій сукні на тонких бретельках і з корсетом у формі серця. Адріана розпустила довге волосся і розчесала по проділом, а також зробила вечірній макіяж.
Лімі було лише 17 років, коли вона брала участь у своєму першому показі Victoria's Secret 1999 року. Наступного року, у 18, вона підписала контракт із брендом і завдяки ньому здобула популярність та успіх.
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