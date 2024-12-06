У золотій сукні з декольте: Єва Лонгорія сяяла на кінофестивалі в Саудівській Аравії

Акторка одягла на захід вбрання від арабського дизайнера.

У Саудівській Аравії розпочався щорічний Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. Цього року на заході серед гостей з'явилася красуня-акторка Єва Лонгорія.

Зірка сяяла перед прем'єрою фільму The Tales of Dayes Family ("Казки сім'ї Дейєс"), єгипетського режисера Каріма Шенаві, у довгій золотій сукні від бренду Marmar Halim.

Це була сукня з фактурної тканини зі шлейфом, безліччю драпувань і глибоким декольте. Плечі вбрання також були відкриті.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Доповнила Лонгорія свій гламурний лук золотими коштовностями, насиченим макіяжем та високою вечірньою зачіскою.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також вбрання від бренду Marmar Halim одягла на червону доріжку кінофестивалю акторка Кетрін Зета-Джонс, однак її сукня була кольору морської хвилі.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Читайте також:

Єва Лонгорія у гарних сукнях (41 фото)