У золотій сукні з декольте: Єва Лонгорія сяяла на кінофестивалі в Саудівській Аравії

Акторка одягла на захід вбрання від арабського дизайнера.
У Саудівській Аравії розпочався щорічний Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. Цього року на заході серед гостей з'явилася красуня-акторка Єва Лонгорія.
Зірка сяяла перед прем'єрою фільму The Tales of Dayes Family ("Казки сім'ї Дейєс"), єгипетського режисера Каріма Шенаві, у довгій золотій сукні від бренду Marmar Halim.
Це була сукня з фактурної тканини зі шлейфом, безліччю драпувань і глибоким декольте. Плечі вбрання також були відкриті.
Доповнила Лонгорія свій гламурний лук золотими коштовностями, насиченим макіяжем та високою вечірньою зачіскою.
Також вбрання від бренду Marmar Halim одягла на червону доріжку кінофестивалю акторка Кетрін Зета-Джонс, однак її сукня була кольору морської хвилі.
Читайте також:
- Красуня в бежевій сукні: Єва Лонгорія вибрала вбрання на одне плече для церемонії
- Сяйнула декольте: Єва Лонгорія в нюдовій сукні та пальті з'явилася на публіці
- У оксамитовій сукні з цікавим декором: Єва Лонгорія разом із Рікі Мартіном позувала на червоній доріжці