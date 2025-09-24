У золотій сукні з декором: Демі Мур приголомшила образом на прем'єрі фільму Gucci "Тигр" у Мілані

Демі Мур / © Associated Press

62-річна акторка Демі Мур одягла золоту сукню до підлоги для заходу в Мілані. Голлівудська зірка відвідала в розкішному вбранні прем’єру короткометражного фільму Gucci «Тигр», який новий креативний директор Модного дому Демна Гвасалія презентував публіці замість традиційного показу мод.

Демі Мур / © Associated Press

Ця колекція на сезон осінь-зима 2025-2026 стала для Демни дебютною після того, як Сабато де Сарно пішов. Зняли фільм для бренду Спайк Джонз і Халіна Рейн, а персонажі короткометражки носять, звісно ж, одяг з колекції.

Демі зіграла у фільмі головну роль, тому стала і головною зіркою цього заходу.

Її сукня-водолазка була довгою, золотою і повністю розшита бісером і лелітками у вигляді квіткових аплікацій і торочки. Волосся зірки було розпущене, а її гламурний образ доповнювали розкішні прикраси і макіяж. Колекцію, в якій Гвасалія презентував цю золоту сукню, він назвав La Familigia.

© Associated Press

Історія фільму «Тигр» розповідає про Барбару Гуччі, главу Gucci International і голову компанії в Каліфорнії, яка збирає своїх дітей і особливого гостя в родинному домі, щоб відсвяткувати свій день народження. Під відполірованою зовнішньою оболонкою Барбара щосили намагається утримати все під контролем: підтримувати репутацію компанії, справити враження на почесного гостя, бути матір’ю і відчайдушно намагатися керувати ситуацією. Та коли вечір набирає несподіваного оберту, її ретельно створена фасадна оболонка дає тріщину й починає руйнуватися, а сім’я шукає новий шлях.

Також у фільмі з’являються такі зірки, як Кендалл Дженнер, Алекс Консані, Кеке Палмер і Едвард Нортон. А на презентацію фільму бренд покликав таких знаменитостей, як: Гвінет Пелтроу, Анну Вінтур, Серену Вільямс, Франсуа-Анрі Піно, Амелію Грей, Лілу Мосс та Алекс Консані. Всі вони були в речах з нової колекції.