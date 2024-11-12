У золотій сукні з глибоким декольте: американська акторка в ефектному луку сяяла на прем'єрі фільму

55-річна Люсі Лью обрала для свого виходу вбрання, у якому точно не залишилася непоміченою.

Американська акторка Люсі Лью відвідала прем’єру фільму "Кодове ім'я "Червоний", у якому знялася. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Лью сяяла перед фотокамерами в ошатній золотій сукні по фігурі і зі шлейфом. Головним акцентом у її аутфіті було глибоке декольте до пупка. Вона мала стрункий та ефектний вигляд.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Зірка зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха золотими сережками – однією у формі місяца, а іншою – зірки.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Люсі позувала також зі своїми колегами з фільму: Бонні Гантом, Ніком Кроллом, Двейном Джонсоном, Дж.К. Сіммонсом, Кірнан Шипкою, Мері Елізабет Елліс і Крісом Евансом.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Люсі Лью на прем'єрі стрічки "Кодове ім'я "Червоний" у Лондоні вона постала у вбранні червоного кольору – елегантному костюмі з блузою та широкими штанами.

Читайте також: