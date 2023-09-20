У золотій сукні з "голими" вставками: розкішна Енн Гетевей відвідала захід у Нью-Йорку

Вбрання було дуже гламурним і мало цікаві вставки з боків.

Акторка Енн Гетевей прийшла на захід японського косметичного бренду Shiseido, оскільки стала його новим послом. Для появи на публіці вона вбралася у сукню золотого кольору від бренду CD Greene.

Вбрання було довгим, з імітацією луски та "голими" вставками на стегнах, які прикрашали золотисті кристали. Також сукня мала невеликий шлейф.

Доповнила це гламурне вбрання Енн ювелірними прикрасами від Bulgari, лаконічним макіяжем та зачіскою.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Золоту сукню для світського виходу зірка вибирає вже не вперше. Також вбрання у цьому відтінку, але від Versace, вона одягала для заходу Bulgari Mediterranea High Jewellery у Венеції.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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