У золотій сукні з квітковою вишивкою і перлами: ефектна Кейт Бланшетт отримала нагороду

55-річна акторка у розкішному вбранні Giorgio Armani з'явилася на кіноподії.
Кейт Бланшетт відвідала прем’єру чорної комедії "Чутки" Rumours, яка відбулася у межах 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. У фільмі вона зіграла головну роль.
На червоній доріжці Кейт з'явилася в ефектному образі. На зірці було розкішне золоте вбрання від бренду Giorgio Armani. Воно складалося із кетс'юта в сітку і прозорої сукні з високою горловиною і довгими рукавами, розшитої квітковим орнаментом із перлами.
Аутфіт Бланшетт доповнила золотими гостроносими туфлями. У неї було хвилясте укладання і ніжний макіяж.
На фестивалі Кейт отримала премію Donostia за важливий внесок у світ кіно.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт у елегантній сукні від Louis Vuitton постла на кінофестивалі у Венеції.
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