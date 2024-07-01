У золотій сукні з ланцюгами і лелітками: американська акторка у вбранні від Balmain сяяла на червоній доріжці

Американська акторка Тараджі Генсон відвідала церемонію нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці знаменитість постала у золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами, яку для неї створив бренд Balmain. Вбрання було прикрашене торочкою з ниток, ланцюгами і лелітками. У зоні декольте з нього визирав чорний бюстгальтер без бретельок від Peekaboo, який мав контрастний вигляд.

Тараджі Генсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Генсон доповнила чорними туфлями Betsey Johnson і золотими прикрасами з діамантами з колекції Titan Фаррелла Вільямса від Tiffany & Co. Стильний боб Тараджі уклала набік, зробила макіяж із золотими тьінями і чорними стрілками і довгий золотий манікюр, декорований золотими ланцюжками.

Нагадаємо, Тараджі Генсон на телешоу Good Morning America у Нью-Йорку з'явилася у білій сорочці і чорному костюмі, що складався з жакета зі стразами на лацканах і широких штанів із лампасами з леліток і з чорною стрічкою-поясом із бантиком.

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