У золотій сукні з лелітками: Амаль Клуні зачарувала гламурним образом на червоній доріжці в Лондоні

На червоній доріжці вона, як завжди, була чарівною та гарною.

Амаль Клуні – зовсім не світська левиця, а ділова жінка, яка протягом багатьох років працює у сфері юриспруденції. Однак весілля з Джорджем Клуні посприяло зростанню її популярності та частим виходам у світ.

Проте на зіркові заходи Амаль ходить дуже рідко, як і потрапляє під приціл папараці, але вона зарекомендувала себе як ікона стилю. Кожен образ жінки на червоних доріжках привертає увагу, оскільки її вбрання завжди дуже жіночне та елегантне.

На церемонії British Fashion Awards 2023, що відбулася в Лондоні, Амаль з'явилася у неймовірній вечірній сукні від Atelier Versace, яка була виготовлена для неї за індивідуальним замовленням. Сукня ідеально сиділа на фігурі, мала широкі бретельки та довгий шлейф.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

По всій довжині вбрання було розшите лелітками та камінням золотого та теракотового кольору.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Образ жінка доповнила золотистим невеликим клатчем, туфлями на підборах та своїм улюбленим об'ємним укладанням. У вухах у неї сяяли діамантові сережки.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також Амаль любить вінтажне вбрання, тому на ній часто можна побачити сукні з минулих корлекцій відомих брендів. Наприклад, на церемонію DVF Awards, яка відбулася в межах Венеційського кінофестивалю, Амаль прийшла у вінтажній сукні з мереживом та фатином.

Читайте також:

Амаль та Джордж Клуні на світських заходах (16 фото)