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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У золотій сукні з "лускою": Кріссі Тейген в образі від Oscar de la Renta сяяла на заході

39-річна модель разом із чоловіком з'явилася на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген відвідала Золотий галаконцерт, який відбувся у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка Джона Ледженда.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Associated Press

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Associated Press

На червоній доріжці Кріссі сяяла у золотій сукні приталеного силуету і без бретельок від бренду Oscar de la Renta. У ній модель була схожа на русалку, адже вбрання було покрите деталями з лелітками, які нагадували луску.

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Аутфіт Тейген доповнила золотистими босоніжками на шпильках і клатчем кольору бургунді від Tyler Ellis. Вона зробила акуратну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і довгий коричневий манікюр. Вуха знаменитість прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки — золотими каблучками з діамантами.

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Джон був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, Кріссі Тейген одягла на телешоу кокетливу чорно-білу сукню з принтом «собачий зуб» і баскою від Carolina Herrera.

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