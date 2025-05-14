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У золотій сукні з "лускою": Кріссі Тейген в образі від Oscar de la Renta сяяла на заході
39-річна модель разом із чоловіком з'явилася на світському заході.
Кріссі Тейген відвідала Золотий галаконцерт, який відбувся у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка Джона Ледженда.
На червоній доріжці Кріссі сяяла у золотій сукні приталеного силуету і без бретельок від бренду Oscar de la Renta. У ній модель була схожа на русалку, адже вбрання було покрите деталями з лелітками, які нагадували луску.
Аутфіт Тейген доповнила золотистими босоніжками на шпильках і клатчем кольору бургунді від Tyler Ellis. Вона зробила акуратну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і довгий коричневий манікюр. Вуха знаменитість прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки — золотими каблучками з діамантами.
Джон був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні лаковані туфлі.
Нагадаємо, Кріссі Тейген одягла на телешоу кокетливу чорно-білу сукню з принтом «собачий зуб» і баскою від Carolina Herrera.