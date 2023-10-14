У золотій сукні з мішурою: канадська супермодель Коко Роша підкреслила фігуру гламурним вбранням

35-річна канадська супермодель Коко Роша з'явилася на світському заході – показі весільної колекції Bronx And Banco, що відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку у готелі Baccarat.

Для свого виходу Коко одягла гламурну приталену сукню без бретельок та повністю прикрашену золотою мішурою. Вбрання вона доповнила коричневим клатчем, босоніжками на підборах і широким чокером з камінням.

Волосся Коко зібрала в гладкий пучок і зробила яскравий макіяж.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Модель обожнює епатажні вбрання і не боїться його носити. Наприклад, минулого тижня вона з'явилася у срібній сукні диско-кулі. Незвичайна сукня була створена брендом Christian Cowan для колекції весна-літо 2024 і не мала отворів для рук.

Коко Роша / Фото: Associated Press

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