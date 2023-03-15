У золотій сукні з незвичайним декольте: акторка Люсі Лью у яскравому образі на червоній доріжці

Вона розбавила золотисте вбрання незвичайною парою круглих сережок.
14 березня в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра другої частини супергеройського фільму "Шазам! Лють богів". На червону доріжку вийшла 54-річна акторка Люсі Лью, яка зіграла у цьому фільмі одну з ключових ролей.
Для заходу вона обрала золоту сукню міді з асиметричним подолом. Спідниця сукні мала мереживне тиснення у флористичних мотивах. Також незвичайним був верх сукні, оскільки його прикрашав білий тюль, який спадав на плечі.
Доповнили цей гламурний образ Люсі золотисті босоніжки на підборах та клатч зі стразами. Волосся вона просто розпустила і вирівняла, зробила досить лаконічний макіяж і одягла круглі сережки.
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