У золотій сукні з незвичайною спідницею: Єва Лонгорія випадково скопіювала вбрання Емми Стоун

Кумедно, що акторки одягли сукні схожого дизайну на один і той самий захід.

Акторка Єва Лонгорія відвідала 76-у церемонію вручення премії Гільдії режисерів Америки, яка відбулася у готелі Беверлі Гілтон. На червону доріжку зірка вийшла у золотій сукні з бретелькою-галтером від Alberta Ferretti, що була представлена брендом у колекції весна-літо 2024.

Єва Лонгорія та Метт Бомер / Фото: Associated Press

Сукня була оригінального дизайну, оскільки пошита з вертикальних стрічок тканини, а також мала асиметричне декольте.

Особливо увагу привертала спідниця вбрання, оскільки була зроблена зі стрічок тканини у вигляді торочки. Образ Єва доповнила сережками-кільцями, золотистими босоніжками на підборах. Також акторка зробила лаконічну зачіску, гарний манікюр та яскравий макіяж.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Однак Єва не єдина, хто прийшов на цю церемонію у такій сукні. Також на червону доріжку вийшла акторка Емма Стоун у вбранні подібного дизайну, оскільки у нього теж була спідниця з торочкою з тканини, а сукня мала плетіння. Вбрання Емми було вінтажним від бренду Givenchy.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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