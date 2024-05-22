У золотій сукні з оголеними плечами: азійська фешнблогерка на кінофестивалі

Фешнблогерка та інфлюенсерка Джесіка Ванг не змогла пропустити одну із найважливіших подій у Каннах.

Популярна азійська фешнблогерка Джесіка Ванг відвідала Каннський кінофестиваль.

Для своєї появи на червоній доріжці вона обрала золоту кутюрну сукню від бренду Alexandre Vauthier без бретельок, яка була повністю вкрита блискітками і бісером.

Джессіка Ванг / Фото: Getty Images

Вбрання Ванг скомбінувала із золотими босоніжками на високій платформі і підборах. Блогерка зробила зачіску з мокрим ефектом, макіяж із чорними стрілками, білий манікюр і завершила лук діамантовими сережками-пелюстками та діамантовою каблучкою.

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