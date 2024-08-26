У золотій сукні з оголеною спиною: нідерландська модель у гарному образі позувала на пляжі

Лаура Селія похизувалася новим гарним луком.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram світлини свого нового пікантного аутфіту.
Красуня влаштувала імпровізований фотосет на нічному пляжі. Позувала вона у сексуальній золотій сукні з оголеною спиною. Вона мала стрункий підтягнутий вигляд.
Свій образ Лаура доповнила об'ємним укладанням з локонами, макіяжем із чорними стрілками і золотими прикрасами.
"Золоті літні ночі", – підписала дівчина фото.
Нагадаємо, Лаура Селія сором'язливо позувала у сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами.
Читайте також:
- Красива білявка: зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася ідеальною фігурою
- У бікіні з лимонами: британська модель похизувалася стрункою фігурою
- Без бюстгальтера: британська модель у напівпрозорій мінісукні похизувалася стрункими ногами