У золотій сукні з оголеною спиною: нідерландська модель у гарному образі позувала на пляжі

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram світлини свого нового пікантного аутфіту.

Красуня влаштувала імпровізований фотосет на нічному пляжі. Позувала вона у сексуальній золотій сукні з оголеною спиною. Вона мала стрункий підтягнутий вигляд.

Лаура Селія

Свій образ Лаура доповнила об'ємним укладанням з локонами, макіяжем із чорними стрілками і золотими прикрасами.

Лаура Селія

"Золоті літні ночі", – підписала дівчина фото.

Нагадаємо, Лаура Селія сором'язливо позувала у сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами.

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