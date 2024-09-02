У золотій сукні з паєтками: гарна Джуліанна Мур сяяла на червоній доріжці

63-річна акторка у гламурному вбранні від Bottega Veneta постала на кіноподії.

Джуліанна Мур відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру фільму Педро Альмодовара "Кімната по сусідству" (The Room Next Door), у якому зіграла разом із Тільдою Свінтон. Для іспанського режисера це перша англомовна стрічка.

Джуліанна Мур і Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Мур сяяла на червоній доріжці у закритій золотій сукні, повністю розшитій паєтками, з V-подібним вирізом від бренду Bottega Veneta.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Волосся акторка зібрала у низький хвіст, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила масивними золотими сережками і завершила лук нюдовим манікюром.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це історія про трьох жінок, які мешкають в одній будівлі у Нью-Йорку. Це мати і донька, які заплуталися у стосунках, а також подруга матері.

Читайте також: