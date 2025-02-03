У золотій сукні з паєтками і пір'ям: реперка Cardi B у розкішному образі похизувалася пишним бюстом

Реперка Cardi B сяяла у розкішному аутфіті на червоній доріжці 67-ої щорічної церемонії вручення нагород "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Cardi B / Фото: Associated Press

Знаменитість позувала перед фотокамерами в обтислій сукні фасону "русалка" з колекції весна-літо 2025 бренду Roberto Cavalli. Вбрання було повністю розшите паєтками золотого, срібного і чорного кольорів, а внизу було прикрашене пір'ям, яке створювало об'ємний шлейф.

Cardi B / Фото: Associated Press

Cardi B / Фото: Associated Press

Та головним акцентом у її луку було відверте декольте, яке ідеально підкреслило її пишні спокусливі груди.

Cardi B / Фото: Associated Press

У Cardi B була ретрозачіска, укладена хвилями, макіяж із чорними стрілками і пишними накладними віями, а також дуже довгий гострий перламутрово-чорний манікюр із випиляними дірками, які нагадували дірки на сирі. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами, а на руках були масивні каблучки у вигляді змій із білим і чорним камінням.

Cardi B / Фото: Associated Press

Cardi B / Фото: Associated Press

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