У золотій сукні з паєтками: переможниця "Холостяка-11" в ефектному луці позувала біля басейну

Анна Богдан у гламурному вбранні продемонструвала стрункі ноги.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — опублікувала в Instagram новий знімок.

На ньому дівчина позує, сидячи біля басейну, і демонструє стрункі ноги. Одягнена Богдан у золоту сукню довжини міді, розшиту паєтками. Поруч з нею стоять чорні босоніжки на шпильках.

Анна Богдан

Своє кучеряве волосся вона заколола з одного боку і зробила легкий макіяж. Дівчина мала ефектний вигляд.

У дописі Анна написала, який для неї — ідеальний чоловік:

"Я вважаю, що чоловік — це той, який не боїться взяти на себе відповідальність за жінку і надалі — за сім'ю. Той, який не створює проблем, а навпаки — допомагає їх вирішити. Тільки у казках люди ніколи не лаються і живуть душа в душу без сварок. Але, у моєму уявленні — чоловік завжди допоможе знайти компроміс і адекватно пояснить свою точку зору... а не "я мужик, значить буде по-моєму!"

Ну і звичайно, чоловік — це той, який на прохання про допомогу від жінки не скаже "я тобі що, підбор?", а дійсно допоможе!"

Раніше Богдан показала романтичні світлини з відпочинку з коханим Михайлом Заливакою у Каппадокії.

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