Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У золотій сукні з пікантним декольте: Голлі Беррі з бойфрендом сяяла на червоній доріжці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
224
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У золотій сукні з пікантним декольте: Голлі Беррі з бойфрендом сяяла на червоній доріжці

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Голлі Беррі сяяла на червоній доріжці у вечір закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі в Джидді, Саудівська Аравія.

57-річна Беррі подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї, коли з'явилася у золотій сукні з високим коміром, прозорим декольте та пишним подолом на червоній доріжці.

Голлі Беррі / © Getty Images
Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Зірка зібрала волосся в зачіску, зробила вечірній макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Також у її вухах сяяли золоті сережки-пусети.

На заході Голлі була присутня разом зі своїм бойфрендом Ван Гантом. Чоловік був у чорному класичному смокінгу та чорній сорочці та взутий у чорні шкіряні туфлі.

Ван Гант та Голлі Беррі / © Getty Images
Ван Гант та Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Минулого разу пара разом з'являлася на публіці на Тижні моди в Нью-Йорку. Тоді зірка була одягнена в чорну сукню міді з відвертим декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
224
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація