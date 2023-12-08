У золотій сукні з пікантним декольте: Голлі Беррі з бойфрендом сяяла на червоній доріжці

Голлі Беррі сяяла на червоній доріжці у вечір закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі в Джидді, Саудівська Аравія.

57-річна Беррі подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї, коли з'явилася у золотій сукні з високим коміром, прозорим декольте та пишним подолом на червоній доріжці.

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Зірка зібрала волосся в зачіску, зробила вечірній макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Також у її вухах сяяли золоті сережки-пусети.

На заході Голлі була присутня разом зі своїм бойфрендом Ван Гантом. Чоловік був у чорному класичному смокінгу та чорній сорочці та взутий у чорні шкіряні туфлі.

Ван Гант та Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Минулого разу пара разом з'являлася на публіці на Тижні моди в Нью-Йорку. Тоді зірка була одягнена в чорну сукню міді з відвертим декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

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