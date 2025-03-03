У золотій сукні з пікантним вирізом: Демі Мур зачарувала розкішним образом на вечірці Vanity Fair

62-річна номінантка на "Оскар" для своєї появи на паті обрала кастомне вбрання від Gucci.

Демі Мур у розкішному образі сяяла на вечірці Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Перед фотографами вона постала у золотій блискучій сукні максі від бренду Gucci з пікантним вирізом у зоні декольте. Вбрання також мало золотий бамбуковий галтер.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт акторка доповнила туфлями Christian Loubuotin. У неї було укладання з локонами, макіяж із рожевими рум'янами, бежевий манікюр і прикраси від Boucheron.

Демі Мур / Фото: Associated Press

До слова, Демі була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Субстанція", але поступилася нагородою акторці Майкі Медісон зі стрічки "Анора".

Нагадаємо, на церемонії "Оскар" Демі Мур сяяла у красивій сріблястій сукні від Armani Prive з тонкими бретельками, спокусливим декольте і шлейфом.

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