У золотій сукні з пікантним вирізом: Оля Цибульська виступила на церемонії у Києві

Оля Цибульська

Реклама

Оля Цибульська виступила на церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві.

Для такої події артистка обрала ефектний образ. На ній була золота сукня максі з акцентною лінією на талії, спідницею вільного силуету і з таким самим кейпом. Головний акцент у луку зірки був на пікантному вирізі у зоні декольте.

Оля Цибульська

Свій аутфіт Оля доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, темно-бордовим манікюром і лаконічними сережками.

Реклама

Нагадаємо, Оля Цибульська і Віктор Павлік заспівали разом на яхті у новому кліпі.