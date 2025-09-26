- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
У золотій сукні з пікантним вирізом: Оля Цибульська виступила на церемонії у Києві
Артистка з’явилася на відкритті Одеського кінофестивалю з музичним подарунком.
Оля Цибульська виступила на церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві.
Для такої події артистка обрала ефектний образ. На ній була золота сукня максі з акцентною лінією на талії, спідницею вільного силуету і з таким самим кейпом. Головний акцент у луку зірки був на пікантному вирізі у зоні декольте.
Свій аутфіт Оля доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, темно-бордовим манікюром і лаконічними сережками.
Нагадаємо, Оля Цибульська і Віктор Павлік заспівали разом на яхті у новому кліпі.