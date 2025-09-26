ТСН у соціальних мережах

У золотій сукні з пікантним вирізом: Оля Цибульська виступила на церемонії у Києві

Артистка з’явилася на відкритті Одеського кінофестивалю з музичним подарунком.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

Оля Цибульська виступила на церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві.

Для такої події артистка обрала ефектний образ. На ній була золота сукня максі з акцентною лінією на талії, спідницею вільного силуету і з таким самим кейпом. Головний акцент у луку зірки був на пікантному вирізі у зоні декольте.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

Свій аутфіт Оля доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, темно-бордовим манікюром і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Оля Цибульська і Віктор Павлік заспівали разом на яхті у новому кліпі.

