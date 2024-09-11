У золотій сукні з пір'ям: 69-річна Донателла Версаче на світській вечері у Нью-Йорку

Модельєрка одягла розкішну та гламурну сукню власного виробництва.
69-річна Донателла Версаче з'явилася серед гостей заходу організованого фондом Kering – щорічної вечері "Турбота про жінок". Вона обрала розкішну сукню фасону "русалка", яка підкреслювала її талію. Вбрання виконане у золотому кольорі, мало безліч дрібних складок, декорування стразами та лелітками.
У зоні декольте та на спідниці сукня була декорована пір'ям, що робило її ще оригінальнішою та привертало увагу.
Образ Донателла доповнила прикрасами з жовтим камінням, розпустила своє довге платинове волосся, а також зробила яскравий макіяж. Перед камерами вона позувала з акторкою Ліндсей Логан, яка також була серед гостей.
Вона одягла мереживну сукню від Balenciaga з "голим" ефектом, у якій раніше з'являлася на публіці співачка Розалія.
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