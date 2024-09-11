У золотій сукні з пір'ям: 69-річна Донателла Версаче на світській вечері у Нью-Йорку

69-річна Донателла Версаче з'явилася серед гостей заходу організованого фондом Kering – щорічної вечері "Турбота про жінок". Вона обрала розкішну сукню фасону "русалка", яка підкреслювала її талію. Вбрання виконане у золотому кольорі, мало безліч дрібних складок, декорування стразами та лелітками.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

У зоні декольте та на спідниці сукня була декорована пір'ям, що робило її ще оригінальнішою та привертало увагу.

Образ Донателла доповнила прикрасами з жовтим камінням, розпустила своє довге платинове волосся, а також зробила яскравий макіяж. Перед камерами вона позувала з акторкою Ліндсей Логан, яка також була серед гостей.

Донателла Версаче та Ліндсей Лохан / Фото: Associated Press

Вона одягла мереживну сукню від Balenciaga з "голим" ефектом, у якій раніше з'являлася на публіці співачка Розалія.

Донателла Версаче та Ліндсей Лохан / Фото: Associated Press

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