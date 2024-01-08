У золотій сукні з прозорою спідницею та декольте: зірка "Опенгеймера" на церемонії "Золотий глобус"

Акторка Емілі Блант, яка нещодавно блискуче зіграла в гучному фільмі "Опенгеймер", відвідала престижний захід — церемонію "Золотий глобус", яка минула Беверлі-Гіллз.

На червону доріжку вона вийшла як одна з номінанток, оскільки була висунута в категорії "Найкраща акторка другого плану", але перемогу не здобула, поступившись статуеткою акторці Давайн Джой Рендольф.

Ймовірно, Емілі розраховувала на перемогу, оскільки обрала для заходу дуже гламурну сукню від бренду Alexander McQueen, яку вона поєднала з туфлями Jimmy Choo та розкішними прикрасами Tiffany & Co.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Сукня мала тонкі бретельки і так званий "голий" ефект. Спідниця у неї була напівпрозорою, а ось у верхній частині вона розшита золотою аплікацією.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

На церемонію Блант прийшла з чоловіком — Джоном Красінскі, який теж вибрав яскравий образ і на відміну від інших гостей церемонії вбрався у червоний піджак та коричневі штани.

Емілі Блант із чоловіком / Фото: Associated Press

У стосунках подружжя від 2008 року. Відомо, що їхнє весілля відбулося 10 липня 2010 року у Комо, Італія. У шлюбі у подружжя народилося дві дочки: Гейзел Грейс та Вайолет.

Також золоту сукню для заходу обрала і акторка Емма Стоун. Вона була у вбранні з декольте і розрізом від Модного дому Louis Vuitton. До речі, на церемонії вона отримала статуетку у номінації "Найкраща акторка у мюзиклі чи комедії".

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