У золотій сукні з розрізом до стегна: ефектна Меган Фокс сяяла на вечірці

Акторка та модель Меган Фокс у зухвалому аутфіті з'явилася на світському заході у Нью-Йорку.

Минулого вечора Меган та її наречений Колсон Бейкер відвідали галаконцерт TIME100 Next Gala 2022. До пари була прикута вся увага публіки.

36-річна Меган сяяла перед фотографами в золотій сукні з ефектним розрізом від Maison Yeya, корсетний верх якої підкреслював пишний бюст Фокс, а розріз — її стрункі ноги.

У руках Фокс тримала невеликий золотий клатч із цікавою ручкою, також доповнила образ масивними золотими сережками-висячками. Волосся зірка пофарбувала в рудо-червоний колір і зробила насичений макіяж очей із золотими тінями та матовою помадою на губах кольору стиглої вишні.

Колсон Бейкер та Меган Фокс / Фото: Getty Images

Колсон Бейкер був у латексному костюмі з прозорою вставкою на грудях. 32-річний репер поєднував образ із чорними черевиками та срібними прикрасами у вухах та на шиї. Платиново-біле волосся Колсон зібрав частково в пучок, а частково залишив розпущеним.

Пара мала досить ефектний вигляд, а образ Меган Фокс у західній пресі вже порівняли з героїнею Джесікою Реббіт — мультиплікаційним персонажем детективних нуар-романів про кролика Роджера, створених письменником Гері Вульфом. До речі, якось на Геловін ми бачили в цьому образі модель Ешлі Грем.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

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