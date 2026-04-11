У золотій сукні з розрізом до стегна: південносуданська модель ефектним луком привернула увагу на івенті

Авенг Чуол / © Getty Images

Південносуданська модель Авенг Чуол привернула увагу своїм ефектним аутфітом на церемонії Fashion Trust U.S. Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Дівчина з’явилася на червоній доріжці у кутюрній золотій сукні-бюст’є від бренду Nicholas Oakwell. Вбрання мало високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Авенг доповнила вбрання чорними сатиновими туфлями-човниками. У неї було стильне укладання з чубчиком, який спадав на обличчя, макіяж смокі-айс і ніжно-рожевий манікюр. Вуха Чуол прикрасила сережками з камінням, а руки — золотими каблучками з камінням.

Нагадаємо, на заході також побувала Шерон Стоун, яка була одягнена у білий жакет і смугастий костюм.