У золотій сукні з розрізом на спідниці: гламурна Ешлі Робертс під прицілом папараці

42-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Її сфотографували папараці після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла з роботи до машини.

Цього разу зірка мала дуже ефектний вигляд, оскільки на ній була гламурна вечірня сукня розшита лелітками та з оформленим хрест-навхрест декольте. У вбрання також був виріз під грудьми, а також високий розріз на спідниці, який відкривав ноги. Поділ прикрашало ефектне декольте.

Доповнили її образ босоніжки на підборах, сонцезахисні окуляри у коричневій оправі та гарний довгий манікюр. Макіяж Ешлі зробила ніжним та лаконічним.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також у золотому вбранні сфотографували її колежанку за програмою Аманду Голден, але вона була у комбінезоні. Таке вбрання Аманда обрала для оголошення переможця Heart's Make Me A Millionaire. У цьому вбранні вона мала дуже гламурний та красивий вигляд.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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