У золотій сукні з розрізом: Настя Каменських показала святковий образ, в якому зустрічала Новий рік

У золотій сукні з розрізом: Настя Каменських показала святковий образ, в якому зустрічала Новий рік

Співачка Настя Каменських поділилася гарним фото, яке зробила біля ялинки разом із чоловіком Потапом.

Настя має розкішний вигляд в золотистій вечірній сукні з високим розрізом та відкритими плечима. Свій новорічний образ Каменських доповнила золотими босоніжками на підборах, гарним кучерявим укладанням та макіяжем. Її чоловік Потап зображений у костюмі, білій сорочці та лакованих туфлях.

"Хочеться написати ще раз – з Новим Роком, друзі! Як ви? Як відсвяткували? Чи ще святкуєте?" — запитала підписників артистка.

Настя Каменських та Потап / Instagram Насті Каменських

Ялинка стоїть у будинку пари, де власне Потап та Настя зустрічали Новий 2022 рік у великій компанії рідних та друзів.

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