У золотій сукні з сексуальним декольте: американська співачка на премії у Лос-Анджелесі

Нетарі Навтон з'явилася на світському заході в елегантному вбранні від Marchesa.

Американська співачка й акторка Нетарі Навтон відвідала 55-ту церемонію вручення нагород NAACP Image Awards, яка відбулася у залі Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі.

Для заходу зірка обрала золоту оксамитову сукню без бретельок із колекції Fall 2023 року бренду Marchesa. Головним акцентом у її образі було пишне і сексуальне декольте.

Нетарі Навтон / Фото: Associated Press

Вбрання чудово підкреслило спокусливу фігуру Нетарі.

Вона зробила макіяж смокі-айс, елегантну зачіску, зібравши волосся заду і випустивши пасма по боках, вуха прикрасила довгими сережками, а руки – діамантовими каблучками і золотим браслетом. Ніжний манікюр із декором завершив лук Навтон.

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