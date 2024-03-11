У золотій сукні з сексуальним декольте і розрізом: Елізабет Герлі з сином відвідала премію "Оскар"

Британська акторка з сином-красенем приїхала на світський захід до Лос-Анджелеса.
Елізабет Герлі не змогла пропустити найважливішу кіноподію року – 96-ту церемонію вручення премії "Оскар", яка відбулася у театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Вона вийшла на червону доріжку в супроводі свого сина Деміана.
Акторка обрала для своєї появи гламурну золоту сукню Zuhair Murad з довгими рукавами, розшиту паєтками. Вбрання було трошки зібране на животі та мало високий розріз і відверте декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.
Лук Герлі доповнила золотими босоніжками і клатчем.
Деміан був одягнений у чорний костюм із принтом і білу сорочку.
Зіркова мама з сином завітала також на післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Там Ліз сяяла в сукні кольору металік зі шлейфом, розрізом, спокусливим декольте і галтером. Взута вона була у срібні босоніжки.
Син Герлі одягнув шовкову чорну сорочку, ґудзики якої розстебнув до половини, і чорні оксамитові штани-кльош, які поєднав із гостроносими туфлями.
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