У золотій сукні з сексуальним декольте і розрізом: Елізабет Герлі з сином відвідала премію "Оскар"

Британська акторка з сином-красенем приїхала на світський захід до Лос-Анджелеса.

Елізабет Герлі не змогла пропустити найважливішу кіноподію року – 96-ту церемонію вручення премії "Оскар", яка відбулася у театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Вона вийшла на червону доріжку в супроводі свого сина Деміана.

Елізабет Герлі з сином / Фото: Associated Press

Акторка обрала для своєї появи гламурну золоту сукню Zuhair Murad з довгими рукавами, розшиту паєтками. Вбрання було трошки зібране на животі та мало високий розріз і відверте декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Лук Герлі доповнила золотими босоніжками і клатчем.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Деміан був одягнений у чорний костюм із принтом і білу сорочку.

Зіркова мама з сином завітала також на післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Там Ліз сяяла в сукні кольору металік зі шлейфом, розрізом, спокусливим декольте і галтером. Взута вона була у срібні босоніжки.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Син Герлі одягнув шовкову чорну сорочку, ґудзики якої розстебнув до половини, і чорні оксамитові штани-кльош, які поєднав із гостроносими туфлями.

Елізабет Герлі з сином / Фото: Associated Press

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