У золотій сукні з торочкою та в ковбойських чоботях: ефектна Джоді Тернер-Сміт на модному шоу

Зірка з'явилася на публіці у трендовій стилістиці Cowboy core.

Акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала модне шоу бренду Ralph Lauren, яке відбулося у Нью-Йорку. Дизайнер та його команда презентували публіці колекцію Fall/Holiday 2024.

На цей захід Джоді одягла ефектну золоту плетену сукню, що нагадує пончо. Вона була асиметричного складного дизайну та з торочкою на рукавах і подолі. Також сукня зірки мала глибоке V-подібне декольте.

Носила Джоді її у поєднанні з високими чоботями у ковбойському стилі, золотою сумкою, а також безліччю золотих прикрас – масивними браслетами та сережками.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Окрім неї серед гостей шоу також з'явилася акторка Джессіка Честейн, але одягла вбрання, яке включало чорні штани-палацо з шовковими лампасами, а також гламурний топ із V-подібним декольте та стразами.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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