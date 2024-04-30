У золотій сукні з торочкою та в ковбойських чоботях: ефектна Джоді Тернер-Сміт на модному шоу

Зірка з'явилася на публіці у трендовій стилістиці Cowboy core.
Акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала модне шоу бренду Ralph Lauren, яке відбулося у Нью-Йорку. Дизайнер та його команда презентували публіці колекцію Fall/Holiday 2024.
На цей захід Джоді одягла ефектну золоту плетену сукню, що нагадує пончо. Вона була асиметричного складного дизайну та з торочкою на рукавах і подолі. Також сукня зірки мала глибоке V-подібне декольте.
Носила Джоді її у поєднанні з високими чоботями у ковбойському стилі, золотою сумкою, а також безліччю золотих прикрас – масивними браслетами та сережками.
Окрім неї серед гостей шоу також з'явилася акторка Джессіка Честейн, але одягла вбрання, яке включало чорні штани-палацо з шовковими лампасами, а також гламурний топ із V-подібним декольте та стразами.
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