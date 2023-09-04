У золотій сукні з величезною 3D квіткою: Леоні Ганне зачарувала незвичайним образом на червоній доріжці

Відома німецька блогерка, модель, інфлюенсерка та ікона стилю – 35-річна Леоні Ганне – вже традиційно стала гостею 80-го Венеційського кінофестивалю. Цього року красуня вийшла на червону доріжку кілька разів і одним із її вбрань стала золота сукня від турецького бренду Bolandy Moda.

Незвичайне вбрання мало довгу спідницю з невеликим шлейфом, виконану з шовкового атласу, яку прикрашали невеликі складки спереду. Однак головною родзинкою вбрання, яка викликала вауефект, була золота верхня корсетна частина у вигляді квітки із 3D пелюстками.

Образ Леоні доповнила зачіскою, лаконічним макіяжем, а також золотими прикрасами Tiffany & Co.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також на цьому грандіозному заході Леоні продемонструвала ще один образ – розкішну сукню від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Вбрання було розроблене і пошите спеціально для Леоні і цієї події.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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