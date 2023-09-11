У золотій сукні з відкритим плечем: легендарна супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон вийшла на подіум

Знаменитість рідко приймаэ участь у показах, тому ця її поява стала сюрпризом.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2024 року бренду Ralph Lauren. Захід минув у районі Бруклін, а відвідало його безліч зірок, серед яких були Дженніфер Лопес, Емма Робертс, Кара Делевінь та Джуліанна Мур.

Зіркою показу стала супермодель 90-х – 54-річна Крісті Тарлінгтон.

Жінка закрила шоу у золотій асиметричній сукні.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане на одне плече, мав безліч оборок і довгий шлейф. Доповнили образ Тарлінгтон на подіумі золотисті босоніжки, масивні сережки та "мокра" укладання.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

У новій колекції бренд представив кольорову палітру із вишуканим поєднанням нейтральних відтінків, а також текстур. У ній використовуються розкішні тканини, такі як шовк, льон та м'яка шкіра. А ось що стосується силуетів, то на подіумі можна було побачити блейзери, широкі штани і сукні максі, як у Тарлінгтон. Не минулося і без фірмових сорочок-поло, сорочок на ґудзиках та безлічі джинсів.

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