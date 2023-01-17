У золотій сукні з відвертим декольте і високим розрізом: фінальний образ переможниці шоу "Холостяк-12"

На фінальній церемонії 12-го сезону шоу "Холостяк" переможниця проєкту – фотомодель Катерина Лозовицька постала в ефектному аутфіті.

На ній була золота сукня по фігурі на тонких бретельках. Вбрання мало відверте декольте і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Образ Катя доповнила червоною накидкою-шлейфом із пишними рукавами і золотистими босоніжками на шпильках.

Волосся вона прикрасила червоним обідком. Вечірній макіяж завершив лук Лозовицької.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Нагадаємо, під час фінальної церемонії головний герой проєкту Алекс Топольський зізнався Катерині у коханні і одягнув їй на палець каблучку з діамантом.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

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