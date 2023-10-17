У золотій сукні з вирізом на грудях: зірка серіалу "Емілі в Парижі" на церемонії в ефектному образі

32-річна акторка Ешлі Парк, відома за роллю Мінді Чен у комедійному серіалі Netflix "Емілі в Парижі", відвідала вручення щорічної премії в галузі благодійності Golden Heart Awards 2023, співзасновником якої є дизайнер Майкл Корс.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Захід відбувся в Нью-Йорку, а Ешлі сяяла на ньому в золотій мінісукні з довгими рукавами-кльош і незвичайним круглим вирізом на грудях.

Образ акторка доповнила босоніжками на високих підборах та платформах, високою зачіскою, сережками-кільцями у вухах, а також ніжним макіяжем.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Головну нагороду цієї церемонії за "роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, нестачею продовольства, голодом та відсутністю інклюзивності" здобула акторка Скарлетт Йоганссон. Також церемонію відвідали Нікі Гілтон та зірка продовження "Сексу і міста" — серіалу "І просто так" — Ніколь Арі Паркер.

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