У золотій сукні з вирізом на грудях: зірка серіалу "Емілі в Парижі" на церемонії в ефектному образі

Акторка одягла мінісукню незвичайного дизайну та дуже високі підбори.
32-річна акторка Ешлі Парк, відома за роллю Мінді Чен у комедійному серіалі Netflix "Емілі в Парижі", відвідала вручення щорічної премії в галузі благодійності Golden Heart Awards 2023, співзасновником якої є дизайнер Майкл Корс.
Захід відбувся в Нью-Йорку, а Ешлі сяяла на ньому в золотій мінісукні з довгими рукавами-кльош і незвичайним круглим вирізом на грудях.
Образ акторка доповнила босоніжками на високих підборах та платформах, високою зачіскою, сережками-кільцями у вухах, а також ніжним макіяжем.
Головну нагороду цієї церемонії за "роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, нестачею продовольства, голодом та відсутністю інклюзивності" здобула акторка Скарлетт Йоганссон. Також церемонію відвідали Нікі Гілтон та зірка продовження "Сексу і міста" — серіалу "І просто так" — Ніколь Арі Паркер.
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