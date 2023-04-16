У золотій сукні з високим розрізом: дружина екс"Холостяка" у розкішному образі позувала у Венеції

Даша Хлистун знялася у фотосеті в Італії.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – у Венеції знялася у красивій фотосесії і показала найкращі знімки в Instagram.

Красуня продемонструвала у фотосеті чарівні образи у розкішних вбраннях.

Вона постала у золотій асиметричній сукні максі з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Приміряла Хлистун ще одну сукню з блискітками і на одне плече, яка мала розріз до стегна і пікантний виріз на животі.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Позувала модель також у гондолі. У цій локації вона показала два аутфіти. Спочатку Даша з'явилася у чорній сукні з американською проймою.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Потім красуня похизувалася стрункими ногами у червоній сукні з сексуальним декольте.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

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