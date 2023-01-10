У золотій сукні з високим розрізом: учасниця "Холостяка-12" прокоментувала свій виліт з проєкту

Марина Голд поділилася думками про рішення холостяка з нею попрощатися.
В одинадцятому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк" головний герой Алекс Топольський попрощався з Мариною Голд. Дівчина на своїй сторінці в Instagram прокоментувала свій виліт із проєкту.
"Ось і закінчилась наша історія… Мене найбільше бентежить навіть не те, що не склалось. А те, з якими словами ми попрощались.
Я не стала сперечатись, бо у його виборі вже нічого б не змінилось… Так багато чого є розповісти, але все розповім вже голосом.
Єдине що хочу сказати, якби я соромилась своєї родини чи коріння, то стала б я залюбки їхати до батьків? Та я б тоді запросила друзів в Київі і все. Стала б я тоді весь проєкт казати що я с села і захищати це? Стала б я казати Алексу що колись доїла корову, як би я цього соромилась?
Ні. Боляче чути було його слова, бо людина яка не цінує родину - то не людина для мене. Всі подробиці згодом", - написала Марина.
На опублікованому знімку Марина постала у вечірній золотій сукні, розшитій паєтками, з високим розрізом. Вбрання чудово підкреслило пишний бюст дівчини.
Аутфіт вона доповнила золотистими босоніжками на платформі і підборах. Хвилясте укладання, макіяж із червоною помадою і елегантні сережки завершили образ Марини.
Нагадаємо, фіналістка "Холостяка-12" Катерина Лозовицька опублікувала в Instagram серію знімків свого розкішного аутфіту, у якому вона з'явилася на церемонії троянд.
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