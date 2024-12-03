У золотій сукні зі складками: фешнблогерка Леоні Ганне сходила на вечірку

Вона сяяла у вбранні від відомого італійського Модного дому.

Німецька красуня Леоні Ганне відвідала гламурну різдвяну вечірку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, яка відбулася у готелі Dorchester у Лондоні. Блогерка обрала для цього заходу тоталлук від Модного дому Dolce & Gabbana.

Зокрема вона поєднала золоту сукню з чорними колготками і гламурними босоніжками на підборах. Сукня Леоні була дуже гламурною і з безліччю складок, її прикрашали довгі рукави та виріз з імітацією майки.

Образ зірка доповнила також невеликою сумкою із короткою ручкою та золотою прикрасою. Волосся Леоні розпустила та зробила лаконічний вечірній макіяж.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

На сторінці у Instagram Леоні також показала кілька фото з цього заходу.

Леоні Ганне / фото: Leonie Hanne

Леоні Ганне / фото: Leonie Hanne

Цю вечірку також відвідала бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, але була вся в рожевому вбранні, яке прикрашали рюші та стрази.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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