У золотій сукні зі складками: фешнблогерка Леоні Ганне сходила на вечірку

Вона сяяла у вбранні від відомого італійського Модного дому.
Німецька красуня Леоні Ганне відвідала гламурну різдвяну вечірку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, яка відбулася у готелі Dorchester у Лондоні. Блогерка обрала для цього заходу тоталлук від Модного дому Dolce & Gabbana.
Зокрема вона поєднала золоту сукню з чорними колготками і гламурними босоніжками на підборах. Сукня Леоні була дуже гламурною і з безліччю складок, її прикрашали довгі рукави та виріз з імітацією майки.
Образ зірка доповнила також невеликою сумкою із короткою ручкою та золотою прикрасою. Волосся Леоні розпустила та зробила лаконічний вечірній макіяж.
На сторінці у Instagram Леоні також показала кілька фото з цього заходу.
Цю вечірку також відвідала бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, але була вся в рожевому вбранні, яке прикрашали рюші та стрази.
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