У золотій сукні, зі скуйовдженим волоссям і крижаними лінзами: Кім Кардашян на вечірці Vanity Fair
45-річна зірка реаліті і бізнесвумен мала ефектний вигляд на афтепаті «Оскара».
Кім Кардашян відвідала традиційну післяоскарівську вечірку Vanity Fair в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз.
Зірка реаліті з’явилася на афтепаті у золотій обтислій сукні, розшитій стразами, від Gucci з високою горловиною і довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило спокусливу фігуру Кім, яку вона демонструвала з різних ракурсів.
Кардашян не втратила можливості похизуватися перед фотографами своєю пишною п’ятою точкою.
Здивувала зачіска знаменитості — її волосся було скуйовдженим, наче вона тільки-но прокинулася.
Кім зробила насичений макіяж смокі-айс, з темним відтінком тонального крему і коричневою помадою. А ще вона доповнила лук контактними лінзами крижаного блакитного кольору, а також довгим нюдовим манікюром.
Кардашян, як завжди, мала ефектний вигляд, який привертав увагу.