У золотій сукні зі стразами: наречена мільярдера Джеффа Безоса підкреслила фігуру вбранням

Жінка обрала дуже гламурну сукню, яка розкішно сяяла у світлі софітів та фотокамер.

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — 53-річна Лорен Санчес — вийшла у світ у гламурному образі. 12 вересня колишня журналістка відвідала світську вечерю Kering Caring for Women, яка минула у Нью-Йорку. На благодійному заході збирали кошти для жертв домашнього насильства.

На галавечерю Лорен одягла золоту сукню з американською проймою та високою горловиною. Вона була повністю всипане стразами.

Образ жінка доповнила укладанням з легкою хвилею на волоссі, макіяжем та прикрасами з діамантами. Також вона зробила довгий манікюр молочним відтінком лаку.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Лорен також з'явилася на публіці, але вже в мінісукні. Вбрання мало широкі бретельки, квадратне декольте і невеликий розріз збоку. Також сукня була розшита бісером і мала аплікацію у вигляді знаків зодіаку. Компанію тоді їй склав наречений Джефф Безос, одягнений також у все чорне.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у стосунках вони від 2018 року. Публічним їхній роман став у лютому 2019 року. Після викриття Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула в шлюбі 13 років. Журналістка виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса. Заручилася вона з Безосом 22 травня 2023 року.

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